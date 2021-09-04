Ястремская/Перселл – Дабровски/Даниэлл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Даяна Ястремская продолжит выступление в парном смешанном разряде.
Украинка во втором раунде микста в дуэте с Максом Перселлом из Австралии сразится против тандема Габриэла Дабровски (Канада) и Маркус Даниэлл (Новая Зеландия).
Встреча состоится четвертым запуском на корте №11, ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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