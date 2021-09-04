Владимир КОСТЕВИЧ: «Переход в Рух состоялся очень быстро»

Украинский футболист «Динамо» рассказал о своем трансфере во львовский клуб

  • 04.09.2021 16:39
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Владимир КОСТЕВИЧ: «Переход в Рух состоялся очень быстро»
© ФК Рух. Владимир Костевич

28-летний украинский защитник «Динамо» Владимир Костевич, который перешел в «Рух» на правах аренды, поделился впечатлениями о своем трансфере.

«Конечно, рад вернуться во Львов. Давно не был в своем родном городе. Здесь многое изменилось. Мой переход в «Рух» состоялся очень быстро. Встретились с Леонидом Кучуком и Игорем Дедышиным и договорились, что поможем друг другу. Знаю, что команда и клуб прогрессируют. У «желто-черных» амбициозные планы, замечательная Академия и интересный проект.

Мой футбольный путь начинался именно с «Руха». В 6-7 классах я учился в школе имени Мирона Маркевича в Винниках.

Задание? Я не играл в течение последнего года, а это в футболе очень большой промежуток времени. Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен», — сказал Костевич.

С 2010 по 2016 годы контракт Костевича принадлежал львовским «Карпатам».

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Источник — ФК Рух Львов

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