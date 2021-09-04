ДОДО: «Хотим победить Динамо в Суперкубке»

Футболист «Шахтера» поделился ожиданиями от сентябрьских поединков

  • 04.09.2021 15:52
  • 1305 просмотров
  • 10 комментариев
ДОДО: «Хотим победить Динамо в Суперкубке»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Защитник «Шахтера» Додо рассказал об особенностях тренировок без сборников и подготовке к сентябрьским матчам.

– Додо, как прошла первая тренировка после небольшого отдыха?
– Тренеры сделали акцент на физической подготовке и нагрузках. Три дня выходных, которые были у команды, хотим мы того или нет, немного расслабляют. Думаю, предложенные упражнения помогут нам лучше втянуться в работу.

– В августе из-за постоянных матчей и перелетов практически не было времени на целенаправленную подготовку. Сейчас получится провести полноценные тренировки с прицелом в том числе на поединки групповой стадии Лиги чемпионов?
– Верю, что эта неделя будет идеальной, чтобы хорошо подготовиться. Понятно, что сейчас нет сборников, но верю, что времени будет достаточно, чтобы как следует потренироваться, отработать тренерские идеи и быть готовыми к Лиге чемпионов и чемпионату.

– У «Шахтера» традиционно многие игроки разъехались по различным сборным. Как проходит подготовка без такого количества партнеров?
– Мы уже привыкли и прекрасно знаем, что большинство наших ребят выступают в сборной Украины и не только. Важно, чтобы те, кто остался в расположении клуба, имели максимальную концентрацию, работали без ограничений и с каждым днем прибавляли.

– Насколько известно, сейчас у вас будут чередоваться дни с одной и двумя тренировками. В чем их особенность?
– Это чтобы мы лучше подготовились физически. Сентябрь – месяц очень важных поединков, не только в Лиге чемпионов. Нас ждет встреча в Суперкубке с «Динамо», и мы, конечно же, хотим победить. Поэтому физически должны быть готовы и прибавить в техническом плане. Сейчас есть время отработать все аспекты.

– Приближается групповой этап Лиги чемпионов. Есть некоторое дежавю, учитывая прошлогодних соперников – «Интер», «Реал»?
– Мы готовимся. «Шахтер» уже не раз доказывал, что может одерживать победы и удачно играть с такими сильными командами. И я говорю не только о групповом этапе в прошлом году, но и о других матчах – с «Манчестер Сити», «Аталантой». Это были непростые поединки, в которых мы получили опыт. Верю, что предстоящие матчи Лиги чемпионов будут для нас чуть более спокойными, ведь мы с этими клубами уже встречались. Для нас очень важно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов – это наша цель.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MAKs___⚒
    online
    MAKs___⚒, 04.09.2021 16:47
    0
    Конечно хлопнит шахта этих разпятилетних чемпионов
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 04.09.2021 16:43
    -1
    Yura 877, 04.09.2021 15:57
    А после очередного проигрыша будут говорить, что этот матч был не важным
    Или «Важнее лига чемпионов»;)))
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.09.2021 16:38
    0
    канешно ани пабедят -
    в саставе 6 негретят
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 04.09.2021 16:10
    -2
    Yura 877, 04.09.2021 16:00
    Очень смешно читать интервью футболистов, которые берут их же клубные СМИ.
    будут говорить, футболистов...
    тут только один Додо, а у тебя уже в глазах рябит))
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 04.09.2021 16:09
    -2
    Лучше - в чемпионате. А на СК можно и ничейку раскатать.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 04.09.2021 16:06
    -2
    Yura 877, 04.09.2021 16:00
    Очень смешно читать интервью футболистов, которые берут их же клубные СМИ.
    Тупой Шпрот, ты определись Рома ты или Юра минусовщик фигов
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 04.09.2021 16:04
    -4
    Yura 877, 04.09.2021 16:00
    Очень смешно читать интервью футболистов, которые берут их же клубные СМИ.
    Очень смешно , что ты тупой Шпрот
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 04.09.2021 16:04
    -3
    Главный посыл статьи - желание выйти в 1/8 ЛЧ... а матч Суперкубка это между строк
    Ссылка
    Yura 877
    Yura 877, 04.09.2021 16:00
    +2
    Очень смешно читать интервью футболистов, которые берут их же клубные СМИ.
    Ссылка
    Yura 877
    Yura 877, 04.09.2021 15:57
    +1
    А после очередного проигрыша будут говорить, что этот матч был не важным
    Ссылка
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