ДОДО: «Хотим победить Динамо в Суперкубке»

Защитник «Шахтера» Додо рассказал об особенностях тренировок без сборников и подготовке к сентябрьским матчам.

– Додо, как прошла первая тренировка после небольшого отдыха?

– Тренеры сделали акцент на физической подготовке и нагрузках. Три дня выходных, которые были у команды, хотим мы того или нет, немного расслабляют. Думаю, предложенные упражнения помогут нам лучше втянуться в работу.

– В августе из-за постоянных матчей и перелетов практически не было времени на целенаправленную подготовку. Сейчас получится провести полноценные тренировки с прицелом в том числе на поединки групповой стадии Лиги чемпионов?

– Верю, что эта неделя будет идеальной, чтобы хорошо подготовиться. Понятно, что сейчас нет сборников, но верю, что времени будет достаточно, чтобы как следует потренироваться, отработать тренерские идеи и быть готовыми к Лиге чемпионов и чемпионату.

– У «Шахтера» традиционно многие игроки разъехались по различным сборным. Как проходит подготовка без такого количества партнеров?

– Мы уже привыкли и прекрасно знаем, что большинство наших ребят выступают в сборной Украины и не только. Важно, чтобы те, кто остался в расположении клуба, имели максимальную концентрацию, работали без ограничений и с каждым днем прибавляли.

– Насколько известно, сейчас у вас будут чередоваться дни с одной и двумя тренировками. В чем их особенность?

– Это чтобы мы лучше подготовились физически. Сентябрь – месяц очень важных поединков, не только в Лиге чемпионов. Нас ждет встреча в Суперкубке с «Динамо», и мы, конечно же, хотим победить. Поэтому физически должны быть готовы и прибавить в техническом плане. Сейчас есть время отработать все аспекты.

– Приближается групповой этап Лиги чемпионов. Есть некоторое дежавю, учитывая прошлогодних соперников – «Интер», «Реал»?

– Мы готовимся. «Шахтер» уже не раз доказывал, что может одерживать победы и удачно играть с такими сильными командами. И я говорю не только о групповом этапе в прошлом году, но и о других матчах – с «Манчестер Сити», «Аталантой». Это были непростые поединки, в которых мы получили опыт. Верю, что предстоящие матчи Лиги чемпионов будут для нас чуть более спокойными, ведь мы с этими клубами уже встречались. Для нас очень важно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов – это наша цель.