Андрей ПОЛУНИН: «Сборной Украины некуда отступать»

Специалист ждет интересного и напряженного поединка «сине-желтых» с Францией

  • 04.09.2021 15:24
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  • 1 комментарий
Андрей ПОЛУНИН: «Сборной Украины некуда отступать»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция.

«Неожиданная домашняя ничья французов с Боснией и Герцеговиной (1:1) заставит их с максимальной ответственностью подойти к сегодняшнему противостоянию в Киеве. Ведь, в случае очередной потери очков, лидирующие позиции в группе чемпионов мира сильно пошатнутся.

Однако и нашим ребятам уже некуда отступать, поэтому сегодня вечером нас ждет интересное и напряженное сражение. Конечно, французам будет не хватать звездного Килиана Mбаппе, но ведь и хозяевам не сможет помочь Александр Зинченко, системообразующая роль которого в сборной очень важна. Посмотрим, кто в их отсутствие возьмет на себя роль лидера.

Не думаю, что сегодня будет забито много голов, соперники, прежде всего, позаботятся о надежности тылов. Каждая из сборных будет стараться использовать свои козыри: французы — высокое индивидуальное мастерство, украинцы — компактность на подступах к своей штрафной площадке, молниеносные контрвыпады. Такая тактика уже приносила нашим дивиденды в битвах с французами.

До стартового свистка я всегда оцениваю шансы соперников как 50 на 50. Да, французы — чемпионы мира, но они ведь такие же люди, с их сильными сторонами и уязвимыми местами. Поэтому нашей сборной необходимо сегодня не только продемонстрировать свои лучшие качества, но и постараться воспользоваться слабостью в рядах оппонентов. Только тогда при мощной поддержке болельщиков можно надеяться на положительный результат», — считает Полунин.

Матч Украина — Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Ткаченко
    Владислав Ткаченко, 04.09.2021 16:18
    0
    Панфиловцы ?)
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