Андрей ПОЛУНИН: «Сборной Украины некуда отступать»

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция.

«Неожиданная домашняя ничья французов с Боснией и Герцеговиной (1:1) заставит их с максимальной ответственностью подойти к сегодняшнему противостоянию в Киеве. Ведь, в случае очередной потери очков, лидирующие позиции в группе чемпионов мира сильно пошатнутся.

Однако и нашим ребятам уже некуда отступать, поэтому сегодня вечером нас ждет интересное и напряженное сражение. Конечно, французам будет не хватать звездного Килиана Mбаппе, но ведь и хозяевам не сможет помочь Александр Зинченко, системообразующая роль которого в сборной очень важна. Посмотрим, кто в их отсутствие возьмет на себя роль лидера.

Не думаю, что сегодня будет забито много голов, соперники, прежде всего, позаботятся о надежности тылов. Каждая из сборных будет стараться использовать свои козыри: французы — высокое индивидуальное мастерство, украинцы — компактность на подступах к своей штрафной площадке, молниеносные контрвыпады. Такая тактика уже приносила нашим дивиденды в битвах с французами.

До стартового свистка я всегда оцениваю шансы соперников как 50 на 50. Да, французы — чемпионы мира, но они ведь такие же люди, с их сильными сторонами и уязвимыми местами. Поэтому нашей сборной необходимо сегодня не только продемонстрировать свои лучшие качества, но и постараться воспользоваться слабостью в рядах оппонентов. Только тогда при мощной поддержке болельщиков можно надеяться на положительный результат», — считает Полунин.

Матч Украина — Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.