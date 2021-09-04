ВИДЕО. Осака расплакалась на пресс-конференции и заявила о паузе в карьере

Японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопросы журналистов после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису. Действующая чемпионка турнира проиграла в третьем круге 18-летней канадке Лейле Фернандес.

«Мне тяжело сформулировать, что я хочу сказать. Сейчас я нахожусь на том этапе, где пытаюсь понять, что мне хочется делать, и я честно не знаю, когда сыграю свой следующий поединок (расплакалась). Думаю, на некоторое время я возьму перерыв от тенниса», - сказала Осака.