ВИДЕО. Осака расплакалась на пресс-конференции и заявила о паузе в карьере

Японская теннисистка тяжело восприняла поражение в третьем круге US Open

  • 04.09.2021 14:00
  • 1238 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Осака расплакалась на пресс-конференции и заявила о паузе в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопросы журналистов после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису. Действующая чемпионка турнира проиграла в третьем круге 18-летней канадке Лейле Фернандес.

«Мне тяжело сформулировать, что я хочу сказать. Сейчас я нахожусь на том этапе, где пытаюсь понять, что мне хочется делать, и я честно не знаю, когда сыграю свой следующий поединок (расплакалась). Думаю, на некоторое время я возьму перерыв от тенниса», - сказала Осака.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 04.09.2021 14:25
    0
    Сама виновата не надо было начинать ту фигню с пресс-конференцию, крч говоря сама себя сломала!
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    Michael Benko
    Michael Benko, 04.09.2021 14:22 (изменен)
    +3
    При всем хейте в ее сторону, никто не знает что творится у нее голове. Сломаться может каждый, особенно, если ты уже достиг немалых высот, и на тебя наложили немалый пресинг. Не всем же быть хладнокровными игроками со стальными нервами. Пусть отдохнет, наберется сил, уверенности и возвращается такой, какой мы ее видели в начале карьеры. Игра у нее интересная, и если бы не эта вся возня с нервами, кто знает, сколько титулов ушло бы в ее копилку.
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    yan2018
    yan2018, 04.09.2021 14:07
    +1
    Довыпендривалась личность. Хочу прихожу на пресс-конференцию, хочу не прихожу.
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    adidas777
    adidas777, 04.09.2021 14:06
    +3
    Слишком она тонкая и ранимая натура...
    Как для чемпионки
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