ВИДЕО. Осака расплакалась на пресс-конференции и заявила о паузе в карьере

Японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопросы журналистов после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису. Действующая чемпионка турнира проиграла в третьем круге 18-летней канадке Лейле Фернандес.
«Мне тяжело сформулировать, что я хочу сказать. Сейчас я нахожусь на том этапе, где пытаюсь понять, что мне хочется делать, и я честно не знаю, когда сыграю свой следующий поединок (расплакалась). Думаю, на некоторое время я возьму перерыв от тенниса», - сказала Осака.
Источник — Sport.ua
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Как для чемпионки
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