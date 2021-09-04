Известно, в какой форме сыграют Украина и Франция

Стали известны игровые формы сборных Украины и Франции на предстоящий матч квалификации чемпионата мира-2022.
Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, французы – в белом. Вратарь украинцев будет в оранжевой форме, французов – в желтой.
Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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