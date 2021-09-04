Известно, в какой форме сыграют Украина и Франция

Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, французы – в белом

  • 04.09.2021 11:33
  • 832 просмотра
  • 1 комментарий
Известно, в какой форме сыграют Украина и Франция
© Фото Павла Кубанова

Стали известны игровые формы сборных Украины и Франции на предстоящий матч квалификации чемпионата мира-2022.

Сборная Украины выйдет на поле в синем комплекте, французы – в белом. Вратарь украинцев будет в оранжевой форме, французов – в желтой.

Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Каравай
    Каравай, 04.09.2021 12:12
    -1
    У каравая цвет настроения синий
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