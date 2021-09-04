Американец Тиафо сенсационно победил Рублева на US Open

Россиянин Андрей Рублев потерпел фиаско на US Open. В третьем круге он проиграл американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6. Матч длился 3 часа 45 минут.
Этот результат стал сенсационным, поскольку Рублев занимает 7-е место рейтинга ATP, а Тиафо находится лишь на 50-м месте рейтинга.
В следующем круге Тиафо сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Уже можно сказать, что полуфиналист из этой части сетки станет сенсационным.
Напомним, ранее Циципас сенсационно проиграл 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.