Американец Тиафо сенсационно победил Рублева на US Open

Россиянин Андрей Рублев потерпел фиаско на US Open. В третьем круге он проиграл американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6. Матч длился 3 часа 45 минут.

Этот результат стал сенсационным, поскольку Рублев занимает 7-е место рейтинга ATP, а Тиафо находится лишь на 50-м месте рейтинга.

В следующем круге Тиафо сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Уже можно сказать, что полуфиналист из этой части сетки станет сенсационным.

Напомним, ранее Циципас сенсационно проиграл 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.