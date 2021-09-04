Американец Тиафо сенсационно победил Рублева на US Open

На открытом чемпионате США по теннису будет неожиданный полуфиналист

  • 04.09.2021 10:00
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Американец Тиафо сенсационно победил Рублева на US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Россиянин Андрей Рублев потерпел фиаско на US Open. В третьем круге он проиграл американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6. Матч длился 3 часа 45 минут.

Этот результат стал сенсационным, поскольку Рублев занимает 7-е место рейтинга ATP, а Тиафо находится лишь на 50-м месте рейтинга.

В следующем круге Тиафо сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Уже можно сказать, что полуфиналист из этой части сетки станет сенсационным.

Напомним, ранее Циципас сенсационно проиграл 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.

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Источник — Sport.ua

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