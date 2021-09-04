Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Жду осторожную игру от Украины и Франции»

Специалист – о предстоящем матче

  • 04.09.2021 08:55
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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Жду осторожную игру от Украины и Франции»
© Twitter. Максим Калиниченко

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на игру отбора на ЧМ-2022 против Франции.

«В группе сейчас запутанная ситуация. Только Франция имеет много шансов на выход на ЧМ-2022. Для Украины, которая не имеет большого преимущества над преследователями, это очень важная игра. «Желто-синие» в этом противостоянии будут сражаться за победу. Конечно, им главное не проиграть, но лучше - выиграть.

Поэтому жду осторожную игру от обеих команд, у них в последнее время не так уверенно получается зарабатывать очки. Также я ожидаю забитых мячей в этом матче - все-таки обе команды стремятся выиграть. Предлагаю поставить на рискованный вариант - тотал голов больше 2,5», - сказал Калиниченко.

Матч Украина – Франция состоится сегодня, 4 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — vseprosport.ru

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