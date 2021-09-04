Украина – Франция. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Киеве

  • 04.09.2021 03:38
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Украина – Франция. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

В субботу, 4-го сентября, национальная сборная Украины встретится с командой Франции в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наша команда оказалась в очень непростой турнирной ситуации, но продолжает вести борьбу за путевку на чемпионат мира. В минувшую среду украинцы провели изнурительный поединок с Казахстаном, который завершился со счетом 2:2.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.

Комментатор матча Украина – Франция – Александр Снитко.

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Источник — Sport.ua

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