Украина – Франция. Аудиотрансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022

В субботу, 4-го сентября, национальная сборная Украины встретится с командой Франции в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Наша команда оказалась в очень непростой турнирной ситуации, но продолжает вести борьбу за путевку на чемпионат мира. В минувшую среду украинцы провели изнурительный поединок с Казахстаном, который завершился со счетом 2:2.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Киева.
Комментатор матча Украина – Франция – Александр Снитко.
Источник — Sport.ua
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