Ястремская прошла во второй раунд US Open 2021 в миксте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в матче первого круга в миксте на Открытом чемпионате США.
Даяна выступает на US Open 2021 в паре с Максом Перселлом из Австралии. Их оппонентами были Саня Мирза из Индии и американец Раджив Рам.
Матч длился чуть более одного часа и завершился на супертайбрейке в пользу дуэта из Украины и Австралии. Их соперниками в следующем матче будут Габриэла Дабровски (Канада) и Маркус Даниэлл (Новая Зеландия).
US Open 2021
Микст. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) – Саня Мирза (Индия) / Раджив Рам (США) – 6:3, 3:6, [10–7]
Ранее украинки Костюк и Ястремская одержали вторую победу в паре на US Open 2021.
Источник — Sport.ua
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