Ястремская прошла во второй раунд US Open 2021 в миксте

Украинская теннисистка выступает в паре с Максом Перселлом из Австралии

  • 04.09.2021 03:30
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Ястремская прошла во второй раунд US Open 2021 в миксте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в матче первого круга в миксте на Открытом чемпионате США.

Даяна выступает на US Open 2021 в паре с Максом Перселлом из Австралии. Их оппонентами были Саня Мирза из Индии и американец Раджив Рам.

Матч длился чуть более одного часа и завершился на супертайбрейке в пользу дуэта из Украины и Австралии. Их соперниками в следующем матче будут Габриэла Дабровски (Канада) и Маркус Даниэлл (Новая Зеландия).

US Open 2021

Микст. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) – Саня Мирза (Индия) / Раджив Рам (США) – 6:3, 3:6, [10–7]

Ранее украинки Костюк и Ястремская одержали вторую победу в паре на US Open 2021.

 
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Источник — Sport.ua

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