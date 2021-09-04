ФОТО. Роналду прилетел в Манчестер, его встретил бывший одноклубник

Криштиану встречал Даррен Флетчер, технический директор «Ман Юнайтед»

  • 04.09.2021 01:59
  • 398 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Роналду прилетел в Манчестер, его встретил бывший одноклубник
© Twitter. Флетчер и Роналду

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прилетел в Манчестер, где присоединился к своему новому-старому клубу «Ман Юнайтед».

Португальца встретил Даррен Флетчер, технический директор «Манчестер Юнайтед», который раньше был партнером Роналду на футбольном поле.

Криштиану Роналду будет играть за «МЮ» под игровым номером 7, который ему уступил уругваец Эдинсон Кавани.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности