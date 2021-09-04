ФОТО. Роналду прилетел в Манчестер, его встретил бывший одноклубник

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прилетел в Манчестер, где присоединился к своему новому-старому клубу «Ман Юнайтед».

Португальца встретил Даррен Флетчер, технический директор «Манчестер Юнайтед», который раньше был партнером Роналду на футбольном поле.

Криштиану Роналду будет играть за «МЮ» под игровым номером 7, который ему уступил уругваец Эдинсон Кавани.