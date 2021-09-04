Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) одержала очередную победу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче третьего круга US Open 2021 украинка разобралась с Дарьей Касаткиной из России (WTA 27) в двух сетах – 6:4, 6:2.
ВИДЕО. Как Свитолина прошла россиянку на пути в 4-й круг US Open
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.