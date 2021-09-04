ВИДЕО. Как Свитолина прошла россиянку на пути в 4-й круг US Open

Первая ракетка Украины разобралась с Дарьей Касаткиной в двух сетах

  • 04.09.2021 01:23
  • 386 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Свитолина прошла россиянку на пути в 4-й круг US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) одержала очередную победу на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче третьего круга US Open 2021 украинка разобралась с Дарьей Касаткиной из России (WTA 27) в двух сетах – 6:4, 6:2.

ВИДЕО. Как Свитолина прошла россиянку на пути в 4-й круг US Open

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 04.09.2021 02:02
    0
    Будем бомба матч с Халеп🔥🔥🔥🔥🔥
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    KARABAS55
    KARABAS55, 04.09.2021 01:31
    0
    Умничка Елена. Я был уверен что она её разберёт за 2 сета. Неплохую форму показывает наша теннисистка, полуфинал как минимум.
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