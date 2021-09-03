Финляндия – Казахстан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 03.09.2021 23:22
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Финляндия – Казахстан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Финляндия – Казахстан.

«Глядя на турнирную таблицу в нашей группе, видишь сплошь одни ничьи. Да, особняком стоят чемпионы мира французы, имеющие в активе две победы. Но даже Франция сыграла вничью два матча. У всех пяти команд сохраняются шансы поехать на чемпионат мира. Каждый матч очень интересен и несет свою интригу. В наших интересах, чтобы большинство матчей в группе не выявляло победителя. Пусть играют вничью, а мы при этом будем выигрывать свои поединки.

Сейчас будут играть команды, с которыми Украина, к сожалению, сыграла вничью, потеряв запланированные очки. Но это уже история. Финляндия, неожиданно для многих, пробилась на Евро. Сейчас финны борются за свой рейтинг и теоретическое попадание на чемпионат мира. Я лично не верю в это, потому что Украина и Франция – фавориты группы. Но Финляндия со мной не согласна. У финнов ряд ведущих футболистов играет в неплохих клубах. И ряду ведущих игроков главный тренер финнов Маркку Канерва в спарринге с Уэльсом (0:0) дал отдохнуть. Не играли вратарь Градецкий, лидер сборной Пукки, а форвард Похьянпало вышел на замену и сыграл только 15 минут.

Для Финляндии матч с Казахстаном является как бы финалом. Финны хотят добыть первую победу в группе, набрать пять очков и на этом багаже с позитивом ехать во Францию. Но казахстанские футболисты умеют держать удар в самых сложных ситуациях, терпеть, выжидать, а также резко и кардинально все менять на поле. Матчи с нашей сборной это наглядно продемонстрировали.

Казахстан едет за победой после результативной ничьи с нашей сборной, придавшей им огромного позитива. Я постоянно подчеркиваю, что в Казахстане выросло поколение хороших футболистов, умеющих играть в современный футбол. А борьбу итак они никогда не проигрывали и славились надежной дисциплиной, а также беспрекословным выполнением плана на игру. Для них удобно играть против двух нападающих. Как раз так Финляндия и играет. Казахстан играет в три центральных защитника.

Я многих удивлю. На мой взгляд, больше шансов выйти в этой игре победителем именно у сборной Казахстана, так как они получат значительно больше свободного пространства для быстрых атак. Казахстан, как минимум, не проиграет и на хорошей ноте поедет играть в Боснию», - сказал Грозный.

Матч Финляндия – Казахстан состоится 4 сентября. Начало встречи – в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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