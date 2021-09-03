Украина – Франция. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира 2022

  • 03.09.2021 21:14
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  • 1 комментарий
Украина – Франция. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© УАФ

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира 2022 Украина – Франция.

В предыдущих поединках Украина и Франция, находясь в рангах фаворитов, не выиграли встречи. Украина сыграла 2:2 на выезде с Казахстаном, а Франция расписала мировую 1:1 на своем поле с Боснией и Герцеговиной. Сейчас в группе D Франция с 8 очками лидирует, а Украина с 4 баллами идет второй. Украинские футболисты 4 раза сыграли вничью, а французские игроки по 2 раза победили и расписали мировые.

11 раз встречались между собой Украина и Франция. 1 раз выиграла Украина, 4 поединка завершились вничью и в 6 встречах победили французы. Предыдущий раз Украина выигрывала у Франции 15 ноября 2013 года. Тогда украинская команда одержала победу со счетом 2:0. Предыдущая встреча соперников состоялась в рамках этого отбора к мундиалю. Тогда 24 марта 2021 года в Париже была зафиксирована ничья 1:1.

«Этот матч очень важен для Украины. Сборной Украины нужен позитивный результат в матче с очень сильной сборной. Но, мне кажется, очень тяжело будет добиться положительного результата в поединке с Францией. Я буду поддерживать украинскую сборную в этой встрече. Я желаю Украине успешно сыграть с французами и добиться положительного результата, но поставлю на победу Франции», – сказал Бартулович.

Матч Украина – Франция состоится 4 сентября. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ахмад-Шах Массуд
    Ахмад-Шах Массуд, 03.09.2021 21:36
    0
    Просрут украинцы после того, как французы с югами( босняками) вничью отдуплились. Да и сборная так себе- даже не хорваты...
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