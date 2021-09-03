ВИДЕО. Полный разгром. Как Шахтер забил 13 голов в ворота Черноморца

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины среди женских команд

  • 03.09.2021 20:53
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ВИДЕО. Полный разгром. Как Шахтер забил 13 голов в ворота Черноморца
© ФК Шахтер Донецк

Женская команда «Шахтера» разгромила одесский «Черноморец» со счетом 13:0 в матче 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2021/22.

В дебютном официальном домашнем матче донецкой команды забивали Полина Янчук (5), Виктория Головач (2), Светлана Когут (2), Вероника Кожухарь, Мария Ковб, Елена Манзюк и Диана Кравчук (по 1).

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Источник — Sport.ua

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