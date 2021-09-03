Шахтер – Черноморец (женщины). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня женская команда «Шахтера» проведет своей первый домашний матч в истории. В третьем туре чемпионата Украины футболистки «Шахтера» примут «Черноморец». Начало матча – в 17:00.
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Источник — Sport.ua
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