Кулач, Беседин и Супряга в списке. Известна заявка Динамо на Лигу чемпионов

«Динамо» подало официальную заявку со списком игроков для участия в групповом раунде Лиги чемпионов.
На групповой этап турнира заявлены 30 футболистов: 25 игроков – по списку «А» и 5 – по списку «Б».
Вратари:
1. Георгий Бущан
35. Руслан Нещерет (заявка Б*)
51. Валентин Моргун (Б)
71. Денис Бойко
Защитники:
6. Никита Бурда
13. Артем Шабанов
16. Виталий Миколенко
20. Александр Караваев
24. Александр Тымчик
25. Илья Забарный (Б)
34. Александр Сирота (Б)
55. Константин Вивчаренко (Б)
94. Томаш Кендзера
Полузащитники:
5. Сергей Сидорчук
7. Беньямин Вербич
8. Владимир Шепелев
10. Николай Шапаренко
14. Карлос де Пена
15. Виктор Цыганков
17. Богдан Леднев
18. Александр Андриевский
19. Денис Гармаш
22. Витиньо
29. Виталий Буяльский
99. Денис Антюх
Нападающие:
9. Эрик Рамирес
28. Владислав Кулач
41. Артем Беседин
73. Илья Шкурин
89. Владислав Супряга
Тренер: Мирча Луческу
Мораес и Бондарь в списке. Известна заявка Шахтера на Лигу чемпионов
Источник — ФК Динамо Киев
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