Мораес и Бондарь в списке. Известна заявка Шахтера на Лигу чемпионов

«Шахтер» подал официальную заявку со списком игроков для участия в групповом раунде Лиги чемпионов.

Заявка «Шахтера»:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*

Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио*, 11. Марлос, 14. Тете*, 15. Артем Бондаренко*, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 25. Георгий Судаков*, 21. Алан Патрик, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

*Заявлены по списку Б.

Отметим, что Жуниор Мораес и Валерий Бондарь восстанавливаются после операций на колене.

Команда Роберто Де Дзерби сыграет в группе D с «Интером», «Реалом» и «Шерифом».

Первый матч «Шахтер» проведет 15-го сентября на выезде против «Шерифа».