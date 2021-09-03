ФОТО. 25 игроков сборной Украины готовятся к матчу с Францией

В пятницу сборная Украины готовилась к матчу отбора ЧМ-2022 против Франции. Сперва футболисты разбирали соперника на теории, а затем провели тренировку на НСК Олимпийский.
К поединку готовятся 25 игроков. Не работает только хавбек Виталий Буяльский, который получил травму и пропустит около двух недель.
Работал с командой Александр Зинченко, но он пропустит матч с Францией из-за перебора желтых карточек.
Матч Украина - Франция состоится 4 сентября, начало в 21:45.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Пятов ( мёртвая зона)
Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
Степаненко Харатин
Малиновский Зубков
Сикан
11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
Если такой состав то победа наша !!!
Никогда так не смеялся на тему футбол
Пятов ( мёртвая зона)
Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
Степаненко Харатин
Малиновский Зубков
Сикан
11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
Если такой состав то победа наша !!!
Коваленко, точно без него никак, все таки аж 0 голов за сборную.
Пятов ( мёртвая зона)
Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
Степаненко Харатин
Малиновский Зубков
Сикан
11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
Если такой состав то победа наша !!!
Пятов ( мёртвая зона)
Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
Степаненко Харатин
Малиновский Зубков
Сикан
11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
Если такой состав то победа наша !!!
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