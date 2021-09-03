ФОТО. 25 игроков сборной Украины готовятся к матчу с Францией

Команда работала на НСК Олимпийский

  • 03.09.2021 20:11
  • 2226 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. 25 игроков сборной Украины готовятся к матчу с Францией
© uaf.ua

В пятницу сборная Украины готовилась к матчу отбора ЧМ-2022 против Франции. Сперва футболисты разбирали соперника на теории, а затем провели тренировку на НСК Олимпийский.

К поединку готовятся 25 игроков. Не работает только хавбек Виталий Буяльский, который получил травму и пропустит около двух недель.

Работал с командой Александр Зинченко, но он пропустит матч с Францией из-за перебора желтых карточек.

Матч Украина - Франция состоится 4 сентября, начало в 21:45.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Каравай
    online
    Каравай, 03.09.2021 20:53
    -2
    Каравай Каравай я дырявый Каравай Француз скорей через мой фланг ты забивай
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 03.09.2021 20:50
    -1
    -Funny__Cat-, 03.09.2021 20:33
    Состав
    Пятов ( мёртвая зона)
    Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
    Степаненко Харатин
    Малиновский Зубков
    Сикан
    11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
    Если такой состав то победа наша !!!


    Никогда так не смеялся на тему футбол
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 03.09.2021 20:49
    -1
    -Funny__Cat-, 03.09.2021 20:33
    Состав
    Пятов ( мёртвая зона)
    Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
    Степаненко Харатин
    Малиновский Зубков
    Сикан
    11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
    Если такой состав то победа наша !!!
    Пятов мертвая зона
    Коваленко, точно без него никак, все таки аж 0 голов за сборную.
    Ссылка
    Heyter
    Heyter, 03.09.2021 20:41
    0
    Я завтра буду на Олимпийском, буду болеть за наших пешеходов надеюсь настроение не испортят
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 03.09.2021 20:39
    -5
    Караваев готовится к матчу
    Ссылка
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 03.09.2021 20:36
    0
    -Funny__Cat-, 03.09.2021 20:33
    Состав
    Пятов ( мёртвая зона)
    Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
    Степаненко Харатин
    Малиновский Зубков
    Сикан
    11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
    Если такой состав то победа наша !!!
    Отличный состав.Только Малиновский должен играть со 2го тайма,не нужно портить командную игру.
    Ссылка
    -Funny__Cat-
    online
    -Funny__Cat-, 03.09.2021 20:33
    -5
    Состав
    Пятов ( мёртвая зона)
    Корниенко Кривцов Матвиенко Соболь
    Степаненко Харатин
    Малиновский Зубков
    Сикан
    11 м срочно довязывать Витю Коваленко лавки Специи , без него не сдюжаем!
    Если такой состав то победа наша !!!
    Ссылка
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