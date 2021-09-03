ФОТО. 25 игроков сборной Украины готовятся к матчу с Францией

В пятницу сборная Украины готовилась к матчу отбора ЧМ-2022 против Франции. Сперва футболисты разбирали соперника на теории, а затем провели тренировку на НСК Олимпийский.

К поединку готовятся 25 игроков. Не работает только хавбек Виталий Буяльский, который получил травму и пропустит около двух недель.

Работал с командой Александр Зинченко, но он пропустит матч с Францией из-за перебора желтых карточек.

Матч Украина - Франция состоится 4 сентября, начало в 21:45.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).