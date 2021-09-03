Кербер прокомментировала победу над Калининой

Немецкая теннисистка готовилась к этому матчу

  • 03.09.2021 19:14
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
Кербер прокомментировала победу над Калининой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче второго круга US Open.
 
«Я отлично провела матч и я знала, что будет непросто. Ангелина обыграла меня в этом сезоне на Ролан Гаррос, поэтому я готовилась к этой встрече. Я была сконцентрирована с самого начала матча, играла очень агрессивно, и это стало ключом к моей победе», – сказала Кербер.
 
В третьем круге Кербер сыграет проти Слоан Стивенс из США.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    PETP0
    PETP0, 03.09.2021 19:19
    +2
    Ангелина на РГ и на ЮСО - это две большие разницы.
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