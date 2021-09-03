Кербер прокомментировала победу над Калининой

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче второго круга US Open.



«Я отлично провела матч и я знала, что будет непросто. Ангелина обыграла меня в этом сезоне на Ролан Гаррос, поэтому я готовилась к этой встрече. Я была сконцентрирована с самого начала матча, играла очень агрессивно, и это стало ключом к моей победе», – сказала Кербер.



В третьем круге Кербер сыграет проти Слоан Стивенс из США.