Кербер прокомментировала победу над Калининой

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче второго круга US Open.
«Я отлично провела матч и я знала, что будет непросто. Ангелина обыграла меня в этом сезоне на Ролан Гаррос, поэтому я готовилась к этой встрече. Я была сконцентрирована с самого начала матча, играла очень агрессивно, и это стало ключом к моей победе», – сказала Кербер.
В третьем круге Кербер сыграет проти Слоан Стивенс из США.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.