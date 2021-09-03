В субботу, 4 сентября, состоится поединок группового раунда отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Финляндии примет национальную команду Казахстана.
Матч пройдет в Хельсинки на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Финляндия — Казахстан. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022.
В прямом эфире поединок Финляндия — Казахстан покажет телеканал «Футбол 2» и видеосервис Oll.tv.
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Источник — Sport.ua
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