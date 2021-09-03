Барселона согласовала контракт с лидером РБ Лейпциг

«Барселона» согласовала условия личного контракта с полузащитником «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. Соглашение рассчитано на 5 лет, при чем испанский хавбек согласился на снижение зарплаты.
«Барселона» не смогла договориться по поводу условий трансфера с «РБ Лейпциг» летом, но каталонцы сохраняют интерес к игроку и попытается совершить трансфер в одно из следующих трансферных окон.
В прошлом сезоне на счету Ольмо 7 голов и 12 ассистов в 46 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.
Ранее «РБ Лейпциг» подписал хавбека «Барселоны» Илаиша Мориба.
Источник — Mundo Deportivo
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