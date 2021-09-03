Калинина / Ворачова – Ар. Родионова / Ан. Родионова. LIVE трансляция

Третьего сентября на Открытом чемпионате США по теннису Ангелина Калинина продолжит борьбу в парном разряде.



Украинка в дуэте с чешкой Ренатой Ворачовой во втором раунде сразится против австралийского тандема Арина Родионова / Анастасия Родионова.



Встреча состоится четвертым запуском на корте №10, ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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