Калинина / Ворачова – Ар. Родионова / Ан. Родионова. LIVE трансляция

Третьего сентября на Открытом чемпионате США по теннису Ангелина Калинина продолжит борьбу в парном разряде.
Украинка в дуэте с чешкой Ренатой Ворачовой во втором раунде сразится против австралийского тандема Арина Родионова / Анастасия Родионова.
Встреча состоится четвертым запуском на корте №10, ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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