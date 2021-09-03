Костюк / Ястремская – Крунич / Стоянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего сентября на Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступление в парном разряде.



Украинки во втором раунде сразятся с 17-ми сеяными сербками Александрой Крунич и Ниной Стоянович.



Встреча состоится третьим запуском на корте №11, ориентировочное время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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