Юрий МАКСИМОВ: «Рассматриваем вариант с Кулачем, но не все просто»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб форварда «Динамо» Владислава Кулача:
«Рассматриваем вариант с Кулачем, но на данный момент не все так просто. Переговоры с «Динамо» ведутся. Есть определенные нюансы, которые нужно проработать. Не знаю, когда может решиться вопрос о возвращении Владислава.
Сегодня никого не видел из руководства «Ворсклы», приеду на работу и будем разговаривать на эту тему».
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Источник — Footboom
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