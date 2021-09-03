Юрий МАКСИМОВ: «Рассматриваем вариант с Кулачем, но не все просто»

Наставник «Ворсклы» - о возможном возвращении форварда

  • 03.09.2021 16:25
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Юрий МАКСИМОВ: «Рассматриваем вариант с Кулачем, но не все просто»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб форварда «Динамо» Владислава Кулача:

«Рассматриваем вариант с Кулачем, но на данный момент не все так просто. Переговоры с «Динамо» ведутся. Есть определенные нюансы, которые нужно проработать. Не знаю, когда может решиться вопрос о возвращении Владислава.

Сегодня никого не видел из руководства «Ворсклы», приеду на работу и будем разговаривать на эту тему».

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Источник — Footboom

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