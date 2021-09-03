Эдуардо КАМАВИНГА: «Всегда мечтал играть за Реал»

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга, который недавно перешел из «Ренна» в «Реал», признался, что всегда хотел играть за мадридский клуб:

«Да, я всегда мечтал играть за «Реал». Да и любой мечтает. И я счастлив, что мне удалось этого добиться. Я ожидаю, что матч на заполненном «Сантьяго Бернабеу» меня поразит».

Стоимость трансфера 18-летнего Камавинги составила 31 миллион евро.