Эдуардо КАМАВИНГА: «Всегда мечтал играть за Реал»

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга, который недавно перешел из «Ренна» в «Реал», признался, что всегда хотел играть за мадридский клуб:
«Да, я всегда мечтал играть за «Реал». Да и любой мечтает. И я счастлив, что мне удалось этого добиться. Я ожидаю, что матч на заполненном «Сантьяго Бернабеу» меня поразит».
Стоимость трансфера 18-летнего Камавинги составила 31 миллион евро.
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Источник — AS
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