ВИДЕО. Плишкова установила рекорд по количеству эйсов на US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в матче второго раунда US Open против американки Аманды Анисимовой выполнила 24 эйса.
Это рекордный показатель для Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Ранее лучший результат принадлежал Юлии Гергес из Германии (21).
Отметим, что в матче с Анисимовой Каролина отыграла матчбол на тай-брейке третьего сета.
US Open. Второй круг
Каролина Плишкова (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 7:5, 6:7(5), 7:6(7).
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Источник — Sport.ua
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