Шахтер поздравил Каштру с днем рождения

Экс-тренеру «горняков» исполнилось 60 лет

  • 03.09.2021 14:54
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Шахтер поздравил Каштру с днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Сегодня бывшему главного тренеру «Шахтера» Луишу Каштру исполнилось 60 лет. «Горняки» в своем официальном аккаунте в Твиттере поздравили своего экс-наставника с днем рождения:

Каштру возглавлял «Шахтер» в 2019-2021 годах. В 2020 году он привел команду к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.

В начале августа Каштру возглавил катарский «Аль-Духаиль».

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Источник — Twitter

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    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 15:57
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