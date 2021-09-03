Шахтер поздравил Каштру с днем рождения

Сегодня бывшему главного тренеру «Шахтера» Луишу Каштру исполнилось 60 лет. «Горняки» в своем официальном аккаунте в Твиттере поздравили своего экс-наставника с днем рождения:

🎉 Юбилей Луиша Каштру! Сегодня бывшему главному тренеру «Шахтера» исполняется 60 лет. 🎂



⚒ Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья и побед на футбольном поле! 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/wOB3AXcGo0 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 3, 2021

Каштру возглавлял «Шахтер» в 2019-2021 годах. В 2020 году он привел команду к чемпионству в УПЛ и полуфиналу Лиги Европы.

В начале августа Каштру возглавил катарский «Аль-Духаиль».