В субботу, 4 сентября, в Никосии состоится матч пятого тура группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная Кипра примет национальную команду России. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Кипр

Киприоты в своей истории ни разу не участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Могли переписать историю они в 2016 году: благодаря победам над Боснией и Герцеговиной и Израилем в гостях в последнем туре Кипру нужно было всего лишь обыграть у себя дома Боснию и Герцеговину, чтобы занять спасительное третье место в группе и отправиться в стыковые матчи, однако поражение оставило киприотов без Евро.

В 2010 году сборная Кипра занимала рекордно высокое 43 место в рейтинге ФИФА, а ныне она располагается на 99 строчке. В нынешнем отборе на Мундиаль 2022 года Кипр набрал четыре очка в первых четырех турах благодаря победе над Словенией (1:0) и ничьей со Словакией (0:0). Также подопечные Никоса Костеноглу проиграли Хорватии (0:1) и Мальте (0:3).

Россия

Под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России пока провела один официальный матч, в котором сыграла вничью с Хорватией (0:0). С предыдущим наставником Станиславом Черчесовым россияне в марте победили Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также проиграли Словакии (1:2).

Сейчас Россия с 7 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Хорватии лишь из-за худшей разницы мячей. На предыдущем чемпионате мира-2018, который был для россиян домашним, они дошли до четвертьфинала, что является их лучшим результатом. Но вряд ли в ближайшие десятилетия им удастся его повторить.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Россия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Кипр: Неофитос – Антониадес, Панайотиу, Каро, Иоанну, Артиматас, Кирияку, Псалтис, Папулис, Кристофи, Питтас.

Россия: Гильерме – Караваев, Джикия, Дивеев, Фернандес, Головин, Баринов, Кузяев, Захарян, Миранчук, Ионов.

4 сентября, суббота