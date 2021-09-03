ВПК-Агро подписал Пашаева и Лепу

Клуб Первой лиги усилился экс-защитником сборной Азербайджана и полузащитником «Осиека»

  • 03.09.2021 13:59
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ВПК-Агро подписал Пашаева и Лепу
© Фото из личного архива Дмитрия Лепы

Перволиговый «ВПК-Агро» продолжает работу на трансферном рынке. Команда Александра Грицая усилилась экс-игроком сборной Азербайджана Павлом Пашаевым и бывшим хавбеком хорватского «Осиека» Дмитрием Лепой.

Отметим, что 33-летний Пашаев уже стало игроком «ВПК-Агро», а 32-летний Лепа в ближайшее время уладит все вопросы перехода.

Ранее Лепа также защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Карпат», запорожского «Металлурга», «Металлиста» и «Академии Пушкаша», а Пашаев выступал за «Днепр», «Кривбасс», «Карпаты», запорожский «Металлург», «Габалу», каменскую «Сталь» и «Александрию».

В текущем сезоне Первой лиги «ВПК-Агро» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков в шести турах.

Напомним, ранее «ВПК-Агро» подписал бразильца, не подошедшего «Александрии».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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