ВПК-Агро подписал бразильца, не подошедшего Александрии

В команде Александра Грицая на одного легионера стало больше

  • 05.08.2021 01:59
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ВПК-Агро подписал бразильца, не подошедшего Александрии
© bazala.sk

Контракт с «ВПК-Агро» подписал бразильский полузащитник Даниэль Де Жезус. Соглашение рассчитано до конца сезона.

23-летний опорник является воспитанником клуба «Новоризонтино», за который и играл до недавних пор в бразильской Серии С. В прошлом году был арендован словацкой «Нитрой». За время пребывания в этой команде футболист провел 13 матчей.

В августе 2020-го появлялась информация об интересе к Даниэлю со стороны донецкого «Олимпика», однако до подписания контракта дело не дошло. Этим летом хавбек побывал на просмотре в «Александрии» — также тщетно.

В нынешнем составе «ВПК-Агро» Даниэль стал вторым бразильцем после экс-защитника «Львова» и «Горняка-Спорт» Висенте. Всего в команде теперь четыре легионера (есть еще грузины Акаки Хубутия и Лука Коберидзе).

В первых двух турах чемпионата Первой лиги клуб из Днепропетровской области набрал 3 очка, проиграв «Кремню» (0:2) и одержав крупную победу над «Агробизнесом» (3:0).

В ближайшее воскресенье «ВПК-Агро» сыграет в Хмельницком с «Подольем».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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