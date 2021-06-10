Стало известно, какого бразильца подпишет Александрия

Стало известно имя бразильского футболиста, с которым намерена заключить контракт «Александрия».
Состав украинского клуба может пополнить 23-летний опорный полузащитник клуба «Новоризонтино» Даниэль.
На протяжении карьеры Даниэль также выступал за словацкую «Нитру» на правах аренды. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €100 тысяч.
Контракт Даниэля с «Новоризонтино» рассчитан до лета 2023 года.
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