Александрия подпишет бразильского хавбека

Украинский клуб возьмет футболиста в аренду с правом выкупа

  • 09.06.2021 12:22
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Александрия подпишет бразильского хавбека
© ФК Александрия. Юрий Гура

Завершился просмотровый сбор, организованный «Александрией». Потенциальные новички «горожан» приняли участие в двух спаррингах — с «Днепром» (Черкассы) и «Горняком-Спорт» (Горишние Плавни).

Новый главный тренер «Александрии» Юрий Гура остановил свой выбор, в частности, на опорном полузащитнике из Бразилии, фамилию которого клуб пока не афиширует. Известно только, что ему 22 года, он проведет сезон на правах аренды, и у «Александрии» будет первоочередное право выкупа его контракта.

«Александрия» подготовку к новому чемпионату УПЛ начнет 15 июня. Среди подопечных Юрия Гуры будет и несколько футболистов, хорошо зарекомендовавших себя на просмотровом сборе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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