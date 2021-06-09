Александрия подпишет бразильского хавбека

Завершился просмотровый сбор, организованный «Александрией». Потенциальные новички «горожан» приняли участие в двух спаррингах — с «Днепром» (Черкассы) и «Горняком-Спорт» (Горишние Плавни).

Новый главный тренер «Александрии» Юрий Гура остановил свой выбор, в частности, на опорном полузащитнике из Бразилии, фамилию которого клуб пока не афиширует. Известно только, что ему 22 года, он проведет сезон на правах аренды, и у «Александрии» будет первоочередное право выкупа его контракта.

«Александрия» подготовку к новому чемпионату УПЛ начнет 15 июня. Среди подопечных Юрия Гуры будет и несколько футболистов, хорошо зарекомендовавших себя на просмотровом сборе.