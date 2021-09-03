Шахтер не будет отдавать Бондаренко в аренду

Футболисты «Мариуполя» возобновили подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ с «Колосом», который состоится 12 сентября.
Во время паузы в чемпионате «Мариуполь» не планирует проводить спарринг, ограничившись тренировочным процессом.
Полузащитник Артем Бондаренко не вернется на правах аренды в «Мариуполь», а продолжит выступать за донецкий «Шахтер», с которым связан контрактом.
Напомним, что после шести туров «Мариуполь» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав одно очко.
Ранее сообщалось, что Бондаренко будет отдан в аренду польскому клубу до закрытия трансферного окна.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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