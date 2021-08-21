Украинский полузащитник Шахтера может перейти в польский клуб

21-летний украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко будет отдан в аренду до закрытия трансферного окна.

Футболист может вернуться в «Мариуполь», за который уже выступал в минувшем сезоне, или продолжит карьеру за рубежом. К Бондаренко проявляет интерес один из польских клубов.

Всего Бондаренко провел за «Мариуполь» 23 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €900 тысяч.