Украинский полузащитник Шахтера может перейти в польский клуб

21-летний украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко будет отдан в аренду до закрытия трансферного окна.
Футболист может вернуться в «Мариуполь», за который уже выступал в минувшем сезоне, или продолжит карьеру за рубежом. К Бондаренко проявляет интерес один из польских клубов.
Всего Бондаренко провел за «Мариуполь» 23 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €900 тысяч.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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