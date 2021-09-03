Динамо дозаявило Витиньо на чемпионат и Кубок Украины

Бразильский футболист может выступать за киевскую команду в национальных турнирах

  • 03.09.2021 12:19
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Динамо дозаявило Витиньо на чемпионат и Кубок Украины
© ФК Динамо Киев. Витиньо

Новичок «Динамо» бразилец Витиньо (полное имя — Дос Сантос Витор Хуго Наум), который подписал контракт с киевским клубом на пять лет, заявлен для участия в национальных турнирах — чемпионате и Кубке Украины.

22-летний полузащитник будет выступать за «бело-синих» под №22.

Витиньо перешел в «Динамо» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

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Источник — ФК Динамо Киев

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