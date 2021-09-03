ФОТО. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Португальский форвард стал лидером среди всех бомбардиров сборных

  • 03.09.2021 11:29
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  • 1 комментарий
ФОТО. Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
© Instagram. Криштиану Роналду

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В поединке отбора на ЧМ-2022 против Ирландии (2:1) Роналду отметился дублем, забив свои 110-й и 111-й мячи за сборную Португалии. Таким образом, Криштиану побил рекорд иранца Али Даеи, на счету которого 109 мячей за свою национальную команду.

«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда хорошо быть признанным мировым рекордсменом. Давай попробуем превзойти это достижение!», — прокомментировал Роналду фото с официальным сертификатом.

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Источник — Instagram

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Комментарии
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 03.09.2021 11:40
    +2
    Человек-рекорд.
    Заслужил на автобиографический фильм
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