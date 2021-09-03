Экс-игрок сборной Украины станет ассистентом Дулуба во Львове

«Львов» возглавит белорусский специалист Олег Дулуб, он уже находится во Львове, однако контракт еще не подписан.

Поэтому вчерашнюю тренировку проводили помощники ушедшего в отставку главного тренера «горожан» Анатолия Бессмертного – Вадим Деонас и Олег Яремчук.

Ассистентом Дулуба во «Львове» будет экс-игрок национальной сборной Украины Александр Грановский, который в последние годы входил в тренерский штаб белорусского наставника.