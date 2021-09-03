Александр СОПКО: «Эта сборная Украины еще не подгнила изнутри»

Специалист считает, что «сине-желтым» нужно совершить подвиг в поединке против Франции

  • 03.09.2021 10:58
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  • 1 комментарий
Александр СОПКО: «Эта сборная Украины еще не подгнила изнутри»
© УАФ

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция.

«Я боюсь за то, как эта неудача (в матче с Казахстаном (2:2) — прим. ред.) повлияет на атмосферу в команде перед матчем с французами. Ребятам нужно собраться и поговорить — жестко, предъявить претензии, с крепкими выражениями, и после этого выйти на Францию по-другому заряженными. Эта сборная Украины еще подвержена шараханьям, но не подгнившая изнутри. У нее есть проблемы роста, но ее игроки могут собраться с духом. Тренер был ограничен наличием одного нападающего, но пригласил и выпустил Сикана, который гол забил. Это успех, перечеркнутый, правда, счетом 2:2.

Отсутствие Зинченко в матче с Францией — значительная потеря, ведь контролировать мяч без него под таким давлением будет сложнее. Однако в неплохой форме сейчас Шапаренко, способный заменить Зинченко. Нашей команде придется много бегать, Франция будет владеть преимуществом. Но по физике французы не в лучших кондициях. Их матч с Боснией и Герцеговиной показал, что не работает эта машина, как год назад, как на старте Евро-2020.

Сборной Украины бояться нечего. А если мы выиграем, то борьба за первое место в группе завяжется между тремя сборными. Нашей команде нужно совершить подвиг!», — считает Сопко.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 03.09.2021 11:41
    0
    Но голову отсекать пора!!!
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