Уличенный в алкоголизме Слинкин нашел себе новую команду

Левый защитник Андрей Слинкин продолжит карьеру в винницкой «Ниве». 30-летний футболист подписал с этим клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Недавно «Перемога», за которую Слинкин успел провести 2 матча во Второй лиге, объявила о расторжении контракта с защитником из-за регулярного употребления алкоголя.

Прежде воспитанник одесского футбола выступал за «Черноморец», «Сумы», словацкую «Сеницу», молдавские «Дачию» и «Зарю», «Николаев», «Десну» и латвийский «Вентспилс».

Винницкая «Нива» после шести туров чемпионата Второй лиги занимает 4-е место в группе А. 5 сентября команда Владимира Цыткина сыграет в Черкассах с «Днепром».