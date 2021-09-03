Уличенный в алкоголизме Слинкин нашел себе новую команду

Футболист продолжит выступать во Второй лиге

  • 03.09.2021 10:39
  • 1682 просмотра
  • 1 комментарий
Уличенный в алкоголизме Слинкин нашел себе новую команду
© ФК Перемога. Андрей Слинкин

Левый защитник Андрей Слинкин продолжит карьеру в винницкой «Ниве». 30-летний футболист подписал с этим клубом контракт до 30 июня 2022 года.

Недавно «Перемога», за которую Слинкин успел провести 2 матча во Второй лиге, объявила о расторжении контракта с защитником из-за регулярного употребления алкоголя.

Прежде воспитанник одесского футбола выступал за «Черноморец», «Сумы», словацкую «Сеницу»,  молдавские «Дачию» и «Зарю», «Николаев», «Десну» и латвийский «Вентспилс».

Винницкая «Нива» после шести туров чемпионата Второй лиги занимает 4-е место в группе А. 5 сентября команда Владимира Цыткина сыграет в Черкассах с «Днепром».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Artyom_I
    Artyom_I, 03.09.2021 11:30
    +2
    Алкоголизм - это громко сказано. Нашли в мусорном ведре бутылку из-под шампанского - это ещё не алкоголизм.
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