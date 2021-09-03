Сергей МОРОЗОВ: «Могли выиграть 5:0, а могли проиграть 2:3»

Специалист прокомментировал ничью сборной Украины в поединке с Казахстаном (2:2)

  • 03.09.2021 10:15
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Сергей МОРОЗОВ: «Могли выиграть 5:0, а могли проиграть 2:3»
© УАФ

Известный украинский тренер Сергей Морозов поделился впечатлениями от матча отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (2:2).

«Мы могли выиграть со счетом 5:0, а могли проиграть 2:3. Тут момент связан с управлением игрой. У нас молодой тренерский штаб, который впервые работает в национальной команде. Желаю, чтобы моменты управления игрой были до конца.

Эйфория и радость — это больше для болельщиков. А для профессиональных тренеров и игроков эйфория после матча и положительного результата. Поэтому тренерский штаб должен был среагировать в концовке матча после второго забитого мяча. Нужно было перевести игру на половину поля соперника, завязать борьбу, взять мяч под контроль. Психология двух минут  без управления заставила нас сохранять счет 2:1. Мы его не сохранили», — сказал Морозов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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