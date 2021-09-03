Экс-игрок Арсенала Мустафи перебрался в Леванте

«Леванте» официально объявил о переходе немецкого защитника Шкодрана Мустафи.
Экс-игрок «Арсенала» и «Шальке» подписал с клубом сезон до 2023 года. Напомним, что 29-летний футболист покинул «Арсенал» этим летом.
В прошлом сезоне Мустафи играл за «Шальке» на правах аренды. Также за свою карьеру немец выступал за «Валенсию», «Сампдорию» и «Эвертон». В составе сборной Германии в 2014-м году стал чемпионом мира.
Читайте также: ФОТО. 14-летний украинец подписал контракт с испанским Леванте.
🤝 El #LevanteUD llega a un acuerdo con Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) para su incorporación. ¡Bienvenido! 😀— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) September 2, 2021
ℹ https://t.co/d42PcQbmkq pic.twitter.com/3DU15wdTPh
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.