Экс-игрок Арсенала Мустафи перебрался в Леванте

«Леванте» официально объявил о переходе немецкого защитника Шкодрана Мустафи.

Экс-игрок «Арсенала» и «Шальке» подписал с клубом сезон до 2023 года. Напомним, что 29-летний футболист покинул «Арсенал» этим летом.

В прошлом сезоне Мустафи играл за «Шальке» на правах аренды. Также за свою карьеру немец выступал за «Валенсию», «Сампдорию» и «Эвертон». В составе сборной Германии в 2014-м году стал чемпионом мира.

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