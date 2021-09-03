Экс-игрок Арсенала Мустафи перебрался в Леванте

Немецкий защитник продолжит карьеру в Испании

  • 03.09.2021 10:12
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Экс-игрок Арсенала Мустафи перебрался в Леванте
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Леванте» официально объявил о переходе немецкого защитника Шкодрана Мустафи.

Экс-игрок «Арсенала» и «Шальке» подписал с клубом сезон до 2023 года. Напомним, что 29-летний футболист покинул «Арсенал» этим летом. 

В прошлом сезоне Мустафи играл за  «Шальке» на правах аренды. Также за свою карьеру немец выступал за «Валенсию», «Сампдорию» и «Эвертон». В составе сборной Германии в 2014-м году стал чемпионом мира.

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Источник — Sport.ua

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