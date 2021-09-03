Бешикташ объявил о переходе Пьянича

«Бешикташ» объявил о громком переходе. Турецкий клуб подписал полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.
«Черные орлы» арендовали боснийца на сезон 2021/22. За этот год клуб заплатит 31-летнему футболисту 2,75 млн евро.
Напомним, что Пьянич перешел в «Барселону» в 2020 году. За каталонский клуб полузащитник провел 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается подписать Пьянича.
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Источник — ФК Бешикташ
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