Ювентус возьмет в аренду Пьянича

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус». Клубы почти согласовали аренду 31-летнего игрока на один год с опцией продления еще на год.
Пьянич перешел в «Ювентус» год назад в обмен на Артура. Однако заиграть в каталонском клубе хавбек не сумел. Теперь «Барселона» хочет избавиться от игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.
Пьянич уже выступал за «Ювентус» в 2016-2020 годах. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, без результативны действий.
Источник — Sport.es
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