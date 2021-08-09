Ювентус возьмет в аренду Пьянича

Хавбек «Барселоны» вернется в туринский клуб

  • 09.08.2021 15:51
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Ювентус возьмет в аренду Пьянича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Миралем Пьянич

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус». Клубы почти согласовали аренду 31-летнего игрока на один год с опцией продления еще на год.

Пьянич перешел в «Ювентус» год назад в обмен на Артура. Однако заиграть в каталонском клубе хавбек не сумел. Теперь «Барселона» хочет избавиться от игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Пьянич уже выступал за «Ювентус» в 2016-2020 годах. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, без результативны действий.

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Источник — Sport.es

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