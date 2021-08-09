Ювентус возьмет в аренду Пьянича

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич близок к возвращению в «Ювентус». Клубы почти согласовали аренду 31-летнего игрока на один год с опцией продления еще на год.

Пьянич перешел в «Ювентус» год назад в обмен на Артура. Однако заиграть в каталонском клубе хавбек не сумел. Теперь «Барселона» хочет избавиться от игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Пьянич уже выступал за «Ювентус» в 2016-2020 годах. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, без результативны действий.