4 сентября национальная сборная Украины проведет матч отбора ЧМ-2022 с командой Франции. Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне, 3 сентября, состоятся мероприятия для медиа с участием главных тренеров и игроков команд-участниц.

В 18:00 начнется пресс-конференция главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, а в 19:00 – официальная тренировка команды гостей.

Пресс-конференция Дешама в Киеве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция