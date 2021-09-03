US Open. Костюк и Ястремская вышли во второй круг в паре

На Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк и Даяна Ястремская стартовали в парном разряде.
Украинки в первом раунде играли с американками Хейли Баптист и Эммой Наварро, получившими от организаторов вайлд-кард.
Первый сет наши соотечественницы проиграли, однако затем взяли две партии, вырвав победу и путевку во второй круг.
US Open. Первый раунд парного турнира
Костюк / Ястремская – Баптист / Наварро – 3:6, 6:1, 6:3
Напомним, ранее также во второй круг вышли Надежда Киченок и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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А Костюк\Ястремскую поздравляем )
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