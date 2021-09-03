US Open. Костюк и Ястремская вышли во второй круг в паре

На Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк и Даяна Ястремская стартовали в парном разряде.



Украинки в первом раунде играли с американками Хейли Баптист и Эммой Наварро, получившими от организаторов вайлд-кард.

Первый сет наши соотечественницы проиграли, однако затем взяли две партии, вырвав победу и путевку во второй круг.

US Open. Первый раунд парного турнира

Костюк / Ястремская – Баптист / Наварро – 3:6, 6:1, 6:3

Напомним, ранее также во второй круг вышли Надежда Киченок и Ангелина Калинина.