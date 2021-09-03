US Open. Костюк и Ястремская вышли во второй круг в паре

Украинки одержали победу в трех сетах

  • 03.09.2021 05:44
  • 122 просмотра
  • 2 комментария
US Open. Костюк и Ястремская вышли во второй круг в паре
© ФТУ. Даяна Ястремская и Марта Костюк

На Открытом чемпионате США по теннису Марта Костюк и Даяна Ястремская стартовали в парном разряде.
 
Украинки в первом раунде играли с американками Хейли Баптист и Эммой Наварро, получившими от организаторов вайлд-кард.

Первый сет наши соотечественницы проиграли, однако затем взяли две партии, вырвав победу и путевку во второй круг.

US Open. Первый раунд парного турнира
Костюк / Ястремская – Баптист / Наварро – 3:6, 6:1, 6:3

Напомним, ранее также во второй круг вышли Надежда Киченок и Ангелина Калинина.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Андрей Карпенко
    Андрей Карпенко, 03.09.2021 06:07 (изменен)
    0
    Плишкова-Анисимова отличный матч
    А Костюк\Ястремскую поздравляем )
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    Spectra
    Spectra, 03.09.2021 06:03
    0
    Марта говорила что имеет все шансы выиграть шлем в этом году, так что вперед к шлему
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