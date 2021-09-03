US Open. Надежда Киченок и Калинина вышли во второй круг парного турнира

В ночь с четверга на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису Надежда Киченок и Ангелина Калинина успешно стартовали в парном разряде.
Надя в дуэте с румынкой Ралука Олару одержала победу над индийско-американским тандемом Саня Мирза / Коко Вандевей - 4:6, 6:4, 6:3.
Калинина в паре с чешкой Ренатой Ворачовой выиграла у американско-японского дуэта Кейтлин Кристиан / Нао Хибино - 7:6, 6:4.
Напомним, ранее Людмила Киченок проиграла в стартовом матче парного турнира.
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Источник — Sport.ua
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