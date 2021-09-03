US Open. Людмила Киченок проиграла в стартовом матче парного турнира

В ночь с четверга на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису украинка Людмила Киченок стартовала в парном разряде.
Люда в дуэте с японкой Макото Ниномией в первом раунде потерпела поражение в матче против бельгийского тандема Грет Миннен / Элисон ван Эйтванк.
US Open. Первый раунд парного турнира
Людмила Киченок/Макото Ниномия – Грет Миннен/Алисон ван Эйтванк – 3:6, 4:6
Напомним, в конце августа Людмила Киченок проиграла своей сестре Надежде в финале парного турнира в Чикаго.
Источник — Sport.ua
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