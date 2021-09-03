В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Румынии на выезде обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:0.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Николае Станчу (Румыния).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
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Источник — Sport.ua
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