Исландия
0 : 2
Румыния
02.09.2021, FT

Группа J. Армения лидирует, Германия забила всего два гола Лихтенштейну

Исландия дома проиграла Румынии с разницей в два мяча

  • 02.09.2021 23:43
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  • 1 комментарий
Группа J. Армения лидирует, Германия забила всего два гола Лихтенштейну
© УЕФА

2 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе J лидирует Армения, сыгравшая вничью с Северной Македонией на выезде (0:0).

Германия в гостях забила всего два гола Лихтенштейну (2:0). Исландия дома проиграла Румынии (0:2).

Квалификация ЧМ-2022

Группа J, 4-й тур

Лихтенштейн – Германия – 0:2

Голы: Вернер, 41, Сане, 77.

Исландия  Румыния – 0:2

Голы: Ман, 47, Станчу, 83.

Северная Македония  Армения  0:0

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    LupinKZ
    LupinKZ, 03.09.2021 00:04
    -1
    слава армении
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