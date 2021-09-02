Группа J. Армения лидирует, Германия забила всего два гола Лихтенштейну

2 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе J лидирует Армения, сыгравшая вничью с Северной Македонией на выезде (0:0).
Германия в гостях забила всего два гола Лихтенштейну (2:0). Исландия дома проиграла Румынии (0:2).
Квалификация ЧМ-2022
Группа J, 4-й тур
Лихтенштейн – Германия – 0:2
Голы: Вернер, 41, Сане, 77.
Исландия – Румыния – 0:2
Голы: Ман, 47, Станчу, 83.
Северная Македония – Армения – 0:0
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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